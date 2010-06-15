НУ-НС готовится выйти на замену коммунистам

Руководитель Киевской городской организации партии "Наша Украина" Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что парламентская фракция НУ-НС осенью может вступить в коалицию с Партией регионов без коммунистов.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил в интервью "Газете по-киевски"(№ 109 от 15 июня).

"Если удастся договориться внутри фракции НУ-НС о возобновлении реальной работы, то осенью можно ставить вопрос о вхождении в коалицию и выведении оттуда коммунистов", - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, пребывание коммунистов у власти является прямой виной партии "Наша Украина". "То, что "НУ" пытаются загнать в узкий промежуток этнонационализма, – неправильно. Мы не нашли нужных лозунгов и программ, которые были бы интересны всей Украине. Из-за этого, в общем-то, и потерпели поражение на выборах: как президентских, так и парламентских. У нас было много популистских лозунгов: вместо объединения "НУ" с Партией регионов в рамках коалиции с дальнейшим формированием правительства, мы допустили коммунистов к власти. И то, что они сейчас у руля, – прямая вина "НУ", - пояснил он.

Ю.ЕХАНУРОВ также считает, что события в парламенте в день ратификации харьковских соглашений о продлении сроков пребывания в Украине Черноморского флота России являются свидетельством того, что "отдельные депутаты НУ-НС поддались на провокацию БЮТ".

"То, что били депутатов из "НУ", доказывает, что был сговор. По действиям в парламенте – наличию зонтиков, расставленных, где надо, людей – понятно: сценарий заблаговременно "сдали" руководству парламента и Партии регионов", - уверен руководитель столичной организации "Нашей Украины".