Суд открыл дело об отрицании Януковичем Голодомора как геноцида

Открыто судебное производство по делу об отрицании Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомора как геноцида украинского народа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Народного руха Украины.

По информации НРУ, 15 июня в 16:30 в Печерском районном суде г. Киева начнется предварительное судебное заседание в деле по иску Владимира ВОЛОСЮКА к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ о защите чести и достоинства. В своем исковом заявлении В.ВОЛОСЮК отмечает, что глава государства, заявив 27 апреля в Страсбурге об отрицании Голодомора как геноциду Украинского народа, опозорил честь и достоинство истца и совершил акт надругательства над уничтоженными миллионами людей таким преступным способом.

В.ВОЛОСЮК просит суд вынести решение, которое обяжет Президента извиниться публично перед истцом и перед Украинским народом.

Вместе с тем, в исковом заявлении В.ВОЛОСЮК отметил: «Своим заявлением ЯНУКОВИЧ прямо нарушил нормы Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 г., первая статья которого однозначно утверждает: "Голодомор 1932-1933 гг. в Украине является геноцидом Украинского народа", а статья 2 отмечает: "Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцид признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Также истец отметил, что Президент проигнорировал решение Апелляционного суда Киева от 13 января с.г., какой признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в "геноциде украинской национальной группы в 1932-33 гг. путем искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение".

«В.ЯНУКОВИЧ фактически противопоставил себя позиции парламентов Эстонии, Австралии, Канады, Венгрии, Литвы, Грузии, Польши, Перу, Парагвая, Эквадора, Колумбии, Мексики и Латвии, которые официально признали Голодомор актом геноцида украинского народа, а также Европейскому парламенту, признавшему Голодомор преступлением против Украинского народа и против человечности», - отмечается в исковом заявлении В.ВОЛОСЮКА.