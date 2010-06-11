Верховная Рада «помиловала» Парубия и Грымчака

Верховная Рада Украины не намерена лишать членов фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением против них уголовного дела, связанного с событиями в парламенте во время ратификации харьковских соглашений о продлении сроков пребывания в Украине Черноморского флота России.

Как пишет сегодня газета "Коммерсантъ-Украина", накануне, 10 июня, председатель ВР Владимир ЛИТВИН возвратил в Генеральную прокуратуру соответствующее представление.

Издание также сообщает, что Печерский районный суд Киева в очередной раз перенес рассмотрение жалоб этих депутатов на возбуждение в отношении них уголовного дела.

В Генеральной прокуратуре не исключили возможности повторного обращения в Верховную раду. Руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО отметил, что сначала в Генпрокуратуре изучат мотивы, по которым В.ЛИТВИН вернул представление.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Киева, 27 апреля, в день ратификации Верховной Радой украинско-российского соглашения о продлении до 2042 года срока пребывания в Украине Черноморского флота РФ, народные депутаты Ю.ГРЫМЧАК и А.ПАРУБИЙ подожгли в сессионном зале дымовые шашки.

В рамках возбужденных прокуратурой Киева уголовных дел по этому факту генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО направил в парламент представление о лишении Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ депутатской неприкосновенности.

Депутаты обжаловали действия столичной прокуратуры в Печерском райсуде Киева.