Путин говорит, что готов писать новое соглашение с Украиной

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что российская сторона по инициативе Украины готова начать полномасштабную работу по разработке новых международно-правовых основ по зоне свободной торговли с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

«Украинская сторона давно ставит вопрос о разработке нового документа о зоне свободной торговли», - сказал глава правительства РФ.

При этом он заявил, что российская сторона «с удовольствием отметила интерес украинских партнеров к процессам интеграции в рамках Таможенного союза и Единого Экономического Пространства, которые выстраиваются между Россией, Казахстаном и Беларусью».

«Но, что касается зоны свободной торговли, то у нас действует соответствующий документ, написанный на одной странице и составленный в 1992 году», - напомнил В.ПУТИН.

По его словам, «сегодня ситуация кардинальным образом изменилась и необходимо идти дальше».

«И если вы считаете, что первым шагом должно стать введение свободной торговли, то российская сторона готова к тому, чтобы приступить к полномасштабной работе по разработке всех правил, связанных с этим решением», - заявил глава правительства РФ.