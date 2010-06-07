В ПР считают, что люди не поймут, если они ослабят власть Януковича

В Партии регионов говорят об изменении Конституции Украины в пользу Президента.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Принятие Радой в первом чтении судебной реформы породило слух о том, что она будет продолжена и путем изменений в Конституцию.

Первый заместитель главы фракции ПР, советник Президента Михаил ЧЕЧЕТОВ, считает, что назрел вопрос глобального изменения Конституции: «Конституционная реформа 2004 года заложила противоречия между ветвями власти. Конечно, первые месяцы нынешней власти показали, что и при этой Конституции власть может работать слаженно, но необходимо привести ее к тому виду, когда слаженность власти не зависела бы от имен. Конституцию надо начать менять не позднее конца 2010 года».

М.ЧЕЧЕТОВ также дал понять, что изменения эти будут направлены на усиление президентской власти: «Новый вариант Конституции не должен ослабить президентскую власть. Народ уже увидел, что такое сильная власть, и не поймет, если мы пойдем по пути ее ослабления. Особенно в период радикальных реформ, который уже начинается».

Но политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что реформа, которая усилит власть Президента, малореальна: «В окружении Виктора ЯНУКОВИЧА есть ястребы, которые хотят вернуть ему полномочия Леонида КУЧМЫ. У них есть опасения потери власти на парламентских выборах-2012, поэтому они и хотят получить гарантии власти до 2015 года. Но, во-первых, Партия регионов не монолитна. Олигархам не нужно усиление президентской власти, поэтому сопротивление внутри ПР будет сильным. Во-вторых, усиливать президентскую власть из-за опасения выборов-2012 нелогично. Ведь в таком случае 2012 год покажется легким испугом, по сравнению со страхом перед президентскими выборами-2015, победитель которых получит всю полноту власти».

Каким способом будет меняться Конституция, в Партии регионов еще не решили. «Возможен любой вариант», - говорит М.ЧЕЧЕТОВ. Первый — стандартный, через 300 голосов в парламенте. Сейчас в коалиции 251 депутат, но ведь и существует она всего три месяца.

Другой способ — через референдум. Коалиция уже приняла в первом чтении закон, который дает возможность изменять Конституцию через всенародный опрос, без утверждения парламентом. Во втором чтении его планируют принять до конца нынешней сессии, то есть до середины июля.