Табачник придумал, как рассказывать детям о Бандере и Шухевиче

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК предлагает в новом учебнике истории признать лидеров ОУН-УПА Степана Бандеру и Романа Шухевича коллаборационистами.

Об этом идет речь в статье Д.ТАБАЧНИКА «Каким должен быть учебник истории», размещенной на сайте Партии регионов.

Как отмечает министр, «в первую очередь учебник должен быть исторически корректен – трактовка отечественной и мировой истории не может меняться со сменой президента или министра образования, не может и не должна зависеть от личных вкусов, комплексов и фобий любого должностного лица. Поэтому учебник должен наполняться фактами неоспоримыми (если, конечно, руководствоваться позициями цивилизованного европейца, а не представителя «маленького, но гордого», затерянного в горах племени)».

Например, считает Д.ТАБАЧНИК, «в разделе истории Европы середины ХХ столетия учебник должен помочь учителю объяснить ученикам, чем отличалась Великая Отечественная война от Второй мировой, какие коалиции принимали участие в войне и каковы были их цели, где проходили линии фронтов, кто, когда, кому и по какой причине войну объявил, кто признан миром агрессором, кто у кого принимал капитуляцию. Наверное, после того, как весь этот материал будет качественно усвоен учеником, у него не будет никаких проблем с идентификацией, так будоражащих сегодняшнее общество личностей Сталина и Бандеры с Шухевичем. В обоих случаях я абсолютно согласен с бывшим премьер-министром Польши Лешеком МИЛЛЕРОМ: Сталину нельзя ставить памятник, поскольку он непосредственный виновник смерти (МИЛЛЕР сказал – убийца) многих ни в чём не повинных людей».

При этом министр образования отмечает: «Но точно так же мы не можем отрицать роль Сталина как Верховного Главнокомандующего победившей армии и лидера страны, вынесшей основную тяжесть войны, в достижении Великой Победы. А Бандера и Шухевич останутся в истории как националисты и организаторы массовых убийств, но при этом они ещё и будут навечно запятнаны коллаборационизмом. Ведь не существовало в 1941-1945 годах иного украинского государства, кроме УССР…»

По словам Д.ТАБАЧНИКА, «даже самые «правоверные» украинские националисты ведут государственную преемственность именно от УССР, поскольку я ещё ни от кого не слышал предложения отказаться от статуса страны-учредителя ООН и заново просить эту организацию о приёме Украины. Да и масса других вопросов возникнет, если отказаться от советского наследия: политических, территориальных, правовых, имущественных, финансовых – под их бременем рухнет государство и прочнее Украины. Таким образом, люди, воевавшие против Советской Украины (даже самые горячие почитатели Бандеры и Шухевича не скажут вам, что они воевали за Советскую Украину) являются коллаборационистами».

«Изучение голых фактов, конечно, не всегда бывает достаточно для школьника, который ещё только учится самостоятельно обрабатывать и системно анализировать информацию, но идеологизацией учебника мы уже увлекались как в советские, так и в оранжевые времена. Наверное, пусть дети узнают о Голодоморе, последней войне и предшествующих ей войнах, о революциях и восстаниях из документов и фактов. Мы же возьмём на себя смелость прокомментировать эти факты следующим образом: голод, «организованный» по злому умыслу государственных мужей, и голод, спровоцированный их некомпетентностью, в равной степени требуют ответственности виновных (если не юридической, то исторической). Голод, от которого люди гибнут по социальному признаку, не менее страшен, чем голод, от которого люди гибнут по признаку этническому. Миллион погибших - не менее страшная цифра, чем десять миллионов…», - пишет в статье Д.ТАБАЧНИК.

Министр уверен, что «подобный гуманитарный, антропоцентричный подход к истории не только облегчит познание данного предмета нашими детьми и внуками, но и значительно улучшит общественный климат в Украине…».

Кроме того, Д.ТАБАЧНИК уверен, что «в полном соответствии с европейской традицией учебник истории не должен охватывать события последних, как минимум, десяти лет. В ином случае это не история – это политика».