Журналисты напросились в гости к Януковичу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов посетить его резиденцию «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, приглашение прозвучало сегодня на пресс-конференции.

В частности, к В.ЯНУКОВИЧУ обратился журналист издания «Украинская правда» Мустафа НАЙЕМ и напомнил о предвыборном обещании пригласить представителей СМИ к себе в гости в «Межигорье». «Хорошо, собираемся прямо сейчас», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.

Присутствующие на пресс-конференции журналисты поинтересовались, готов ли Президент к этому. «Да, поехали», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.