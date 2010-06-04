Журналисты напросились в гости к Януковичу
13:28, 04 июня 2010Политика
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Президент: хорошо, собираемся прямо сейчас
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов посетить его резиденцию «Межигорье».
Как передает корреспондент УНИАН, приглашение прозвучало сегодня на пресс-конференции.
В частности, к В.ЯНУКОВИЧУ обратился журналист издания «Украинская правда» Мустафа НАЙЕМ и напомнил о предвыборном обещании пригласить представителей СМИ к себе в гости в «Межигорье». «Хорошо, собираемся прямо сейчас», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.
Присутствующие на пресс-конференции журналисты поинтересовались, готов ли Президент к этому. «Да, поехали», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.
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