Реакция журналиста на "сотрудничество" УТ-1 и Интера насмешила Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не видит ничего плохого в том, что государственный национальный телеканал и коммерческий телеканал «Интер» согласовывают свою информационную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Возможно, если у вас такая информация есть (относительно согласования действий менеджмента Первого национального канала и «Интера»), то я ее не буду отрицать. Я не знаю, что здесь плохого, что здесь хорошего. Вы хотите сказать, что это плохо?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ, а когда услышал ответ журналиста, что «да – это плохо», рассмеялся.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для него важным является то, чтобы СМИ всегда были объективными и чтобы они не подтасовывали свою информацию под заказ той или другой политической силы, чтобы люди от СМИ всегда могли получить правдивую информацию.