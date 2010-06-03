Луцкий: Янукович доказал, что он – Президент всей Украины

Обнародование ежегодного послания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к украинскому народу подтвердило, что глава государства является Президентом всей Украины, а не только ее одной части, как об этом заявляет оппозиция.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ.

"В.ЯНУКОВИЧ доказал, что он Президент всей страны, а не только отдельной ее части, поскольку в его послании содержатся меры по реализации интересов каждого гражданина Украины, в какой бы части государства он ни жил", - сказал народный депутат.

М.ЛУЦКИЙ отметил, что в своем выступлении В.ЯНУКОВИЧ, говоря о направлениях внешней политики Украины, не только высказался за необходимость подписания декларации о стратегическом партнерстве Украины с Россией, но и подчеркнул неизменность европейского курса страны и заинтересованности в углублении сотрудничества с США. "Вся критика оппозиционных политических сил в пророссийскости главы государства и коалиции, которая его поддерживает, после таких заявлений Президента не имеет никаких оснований и никакой почвы. Приближение Украины при новой власти к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом должно положить конец любым спекуляциям о якобы антиевропейских действиях руководства государства", - отметил народный депутат.

Позитивным фактором, по мнению М.ЛУЦКОГО, является и тот факт, что глава государства честно, в отличие от своих предшественников, признал, что Украине придется на протяжении определенного времени побороться с финансово-экономическим кризисом, заверив, что украинская власть сделает все, чтобы население как можно меньше чувствовало на себе его проявления. "Президент Украины не побоялся сказать собственному народу о реальном состоянии дел в экономике и не стал, в отличие от своих предшественников, прибегать к сокрытию действительности и при этом назвал конкретные и адекватные шаги действующей власти для исправления ситуации", - сказал депутат от Партии регионов.

М.ЛУЦКИЙ также отметил, что Президент в своем послании не только ограничился декларативными заявлениями и лозунгами о реформах всех сфер жизни, но и назвал первоочередные меры для их воплощения. "По каждой отрасли были объявлены конкретные направления и конкретные цели, которые должна достичь Украина уже в ближайшее время", - добавил он.

Положительно оценил депутат-“регионал” и заявление В.ЯНУКОВИЧА об усилении прав оппозиции. При этом он выразил сожаление, что большинство депутатов от фракций НУ-НС и БЮТ проигнорировали ежегодное послание Президента и не принимали участия в соответствующем мероприятии, или же устроили "так называемые акции протеста" под стенами дворца "Украина". "К сожалению, пока оппозиция не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу, а прибегает к привычным формам своего поведения - протестам и саботажу. Очевидно, нынешняя оппозиция свою деятельность видит только на баррикадах и митингах", - добавил М.ЛУЦКИЙ.