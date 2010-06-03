Азарову подсказали, где взять деньги на экологию

Экологические платежи должны стимулировать внедрение новых технологий, а не быть средством наполнения бюджета.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя позицию Министерства финансов Украины о том, что в новом налоговом кодексе нагрузка будет перенесена с мобильных факторов производства (работы и капитала) на потребление, ресурсные и экологические платежи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Мировая практика использования экологических платежей демонстрирует, что их основная цель не связана с наполнением бюджета. Их суть – стимулировать внедрение новых безопасных технологий, уменьшить загрязнение окружающей среды. Повышение же экологических платежей без учета программы модернизации промышленности, как это предлагает Кабмин, негативно скажется на уровне производства в Украине и не позволит внедрять экологически чистые технологии в таких базовых отраслях как металлургия и химпром», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, нынешнему правительству необходимо использовать уже существующие наработки, стимулирующие внедрение новых экологически безопасных технологий за счет программ кредитования и налоговых льгот. «При умелом использовании механизма экологических платежей можно значительно повысить уровень ресурсосбережения, внедрить на практике принципы социального ответственного бизнеса и решить экологические проблемы в промышленных регионах Украины», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины, предусматривает доработку и принятие нового Налогового кодекса до конца 2010 г.