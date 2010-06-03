Возле дворца Украина милиция заблокировала четырех нардепов

Народных депутатов Украины от группы «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО, Ксению ЛЯПИНУ, Владимира МОЙСИКА, Ивана СТОЙКО работники милиции заблокировали возле дворца «Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”, депутаты прибыли на улицу Тельмана для того, чтобы освободить активистов партии «За Украину!», принимавших участие в мирной акции протеста возле дворца «Украина».

Сейчас милиция удерживает заблокированными и народных депутатов, и активистов «За Украину!», при этом не сообщая оснований удерживания и не позволяя мирно завершить акцию.