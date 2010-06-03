Развешивателей «лапши от Януковича» отогнали от дворца Украина
16:03, 03 июня 2010Политика
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«Беркут» ничего не объяснял
Сотрудники спецподразделения «Беркут» помешали представителям партии «За Украину!» начать акцию «Лапша и мыльные пузыри от Януковича» возле Национального дворца «Украина».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», бойцы спецназа «Беркут» “грубым образом окружили активистов и силой оттеснили участников акции от площади перед дворцом «Украина» вплоть до улицы Тельмана. При этом они ничего не объясняли. Сейчас все участники окружены плотным кольцом бойцов спецподразделений милиции”.
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