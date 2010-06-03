Эксперт видит, что Партия регионов роет себе яму

Местные выборы в Украине вероятнее всего будут проведены осенью 2010 года. В этом убеждены эксперты-политологи Денис ДЕНИСЕНКО, Игорь ЖДАНОВ, Виталий КУЛИК и Олег КИЛИМНИК.

Об этом УНИАН сообщили в «Центре политического консалтинга», который проводил соответствующий опрос.

Объясняют свою точку зрения эксперты рейтингом Партии регионов, который уже в начале зимы начнет стремительное падение.

«В первую очередь это верно с точки зрения политической целесообразности – до этого времени рейтинги Партии Регионов еще существенно не снизятся, вертикаль власти уже будет сформирована, другие политические силы будут еще на спаде - следовательно, регионалы будут иметь все комфортные условия для получения нужного результата на этих выборах. С другой стороны, для БЮТ и Блока Литвина, с собственной точки зрения политической целесообразности, намного удобнее провести местные выборы весной в 2011 году», - отметил И.ЖДАНОВ.

Что же касается других политических сил, по убеждению О.Килимника, то у них ситуация диаметрально противоположна: когда падает уровень поддержки действующей власти, автоматически набирает баллы оппозиция.

«Это значит, что после зимы оппозиция была бы в более электорально привилегированном состоянии, чем теперь. Потому максимально оттянуть проведение местных выборов - в их интересах», - подчеркнул он.

Относительно системы выборов, по которой будут избирать местную власть, по мнению экспертов-политологов, правящей коалиции даже без голосов фракции Литвина удастся протащить решение о внедрении смешанной, мажоритарно-партийной избирательной системы.

«Регионалы прекрасно понимают, что в западных областях они не наберут необходимого уровня поддержки, потому им выгодно действовать через мажоритарщиков, с которыми легче договариваться, поскольку они не имеют никаких политических или партийных обязательств. В таком случае большинство в местных советах можно будет формировать так называемыми "тушками", - отметил Д.Денисенко. - С другой стороны, один из участников коалиции - Блок Литвина - не настроен поддерживать проведение выборов осенью. Но запас прочности у регионалов есть - с коммунистами они, скорее всего, договорятся и смогут воплотить это решение в жизнь», - считает он.

По мнению В.Кулика, сегодня регионалы заинтересованы в том, чтобы построить политически контролируемую горизонталь на местном уровне, но проблема в том, что смешанная избирательная система консервирует не просто административный ресурс. Она консервирует негативный климат в регионах, и будет содействовать развитию автономных финансово-промышленных групп (ФПГ), ориентированных на местные интересы.

«Партия Регионов роет себе яму, поскольку эти ФПГ впоследствии войдут в конфликт с центральным партийным руководством. Таким образом, с одной стороны регионалы сформируют лояльную властную горизонталь, с другой стороны это будет угрожать тем, что автономные ФПГ будут откалываться и могут уйти в свободное плавание», - отметил В.Кулик.

Впрочем, по мнению экспертов, сегодня не стоит отбрасывать и вопрос концентрации финансового ресурса для проведения выборов на местах.

«Поскольку на сегодняшний день наибольшее влияние на финансовые потоки и административный ресурс имеет Партия регионов, для них проведение выборов осенью может стать своеобразным политическим "блицкригом", цель которого - окончательно сконцентрировать власть в стране в своих руках, - считает Д.Денисенко. – Однако, если и в дальнейшем со стороны власти будет продолжаться такое давление, в том числе и в вопросе местных выборов, вполне возможно, что это приведет ко взрыву в обществе и серьезным беспорядкам. Ведь, невзирая ни на что, гражданское общество в Украине стало другим, оно больше не чувствует прежнего страха перед властной машиной», - отметил эксперт.