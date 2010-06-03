Верховная Рада уволила 5 судей за нарушение присяги

Верховная Рада Украины освободила ряд судей за нарушение присяги судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, освобождены судьи Окружного административного суда города Киева Олег БАЧУН и Николай КИШИНСКИЙ, судья Хозяйственного суда города Киева Валентина СМИЛЯНЕЦ, судья Малиновского районного суда Одессы Ирина САВИНСКАЯ, судью Голованевского районного суда Кировоградской области Сергей КОНЯКИН.

С.КОНЯКИН во время выступления в парламенте отметил, что документы о нарушении им присяги судьи были поданы бывшим народным депутатом Виктором ЛОЗИНСКИМ “за то, что я не выполнил его незаконных требований” (ВР досрочно прекратила полномочия В.ЛОЗИНСКОГО и дала разрешение на привлечение его к уголовной ответственности – УНИАН).

В то же время член Комитета ВР по вопросам правосудия Валерий ПИСАРЕНКО заметил, что Высший совет юстиции подал документы о том, что данный судья “фальсифицировал материалы дел и рассматривал их без участия истцов и ответчиков”.

И.САВИНСКАЯ заявила: «Была очень тяжелая политическая ситуация» и на нее «оказывал давление председатель суда».

На это В.ПИСАРЕНКО сказал, что вопрос о давлении председателя суда подан на рассмотрение Генеральной прокуратуры. При этом он добавил, что судья И.САВИНСКАЯ рассматривала вопрос о “Сумыоблэнерго”, о Никопольском заводе ферросплавов, о “Полтавагазе” и телекомпании “1+1”. “Юрисдикция распространялась почти на всю страну”, - заметил он.

Как сказал О.БАЧУН, ему “не за что краснеть” ни перед Верховной Радой, ни перед народом Украины”. Он считает, что ситуация вокруг него имеет «политический оттенок».

В ответ В.ПИСАРЕНКО заявил, что в профильный комитет ВР поступили документы о том, что О.БАЧУН осуществлял “действия, несовместимые с присягой судьи”.

Сегодня также выносился на рассмотрение парламента вопрос об освобождении от должности судьи Верховного суда Украины Александра ВОЛКОВА. Но этот вопрос был перенесен в связи с отсутствием судьи.

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО отметил, что “нельзя реализовывать принципы законности незаконными методами”. Он отметил, что этот судья должен быть заслушан, и нельзя его освобождать только потому, что кому-то этого очень хочется. “Знаете, даже в волчьей стае есть определенные правила поведения”, - добавил он.

В.ОНОПЕНКО отметил, что недопустимым является “одобрямс”, поскольку кто-то сказал, что надо освободить”.