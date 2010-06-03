Стало известно, почему сорвалась встреча Януковича и Лукашенко

Атмосфера межгосударственного диалога Украины и Белоруссии резко ухудшилась, сообщили изданию "Коммерсант -Украина" источники в дипломатических кругах. Минск, ратифицировавший договор о государственной границе, не отдает ратификационные грамоты и требует от Киева выплаты $130 млн якобы имеющегося госдолга. Конфликт с Белоруссией усложняет сближение Украины с ЕС.

В минувшую пятницу в Батурине Черниговской области планировалось провести встречу президентов Украины и Белоруссии Виктора Януковича и Александра Лукашенко. Областная ГАИ даже распространила предупреждение о том, что дорога от белорусской границы до Батурина будет перекрыта, но визит так и не состоялся.

По словам источника издания в администрации президента Украины, встреча готовилась до последнего момента, и лишь накануне было принято решение ее отменить. "Минск дал понять, что не намерен завершать процедуру ратификации и вступления в силу соглашения о госгранице. В таких условиях встреча на высшем уровне не имела смысла, и мы договорились о ее отмене",– рассказал украинский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Конфликт с Белоруссией способен создать сложности в диалоге о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом. В Брюсселе неоднократно заявляли, что для продвижения в этой сфере Украина обязана завершить демаркацию сухопутных границ. Демаркационные работы планируется финансировать из бюджета Евросоюза в рамках "Восточного партнерства", однако это будет возможно только после обмена ратификационными грамотами между Киевом и Минском.

Учитывая важность вопроса для украинской стороны, собеседники издания не исключают возможности выплаты компенсации деньгами в случае согласования приемлемой суммы, но это предложение не находит поддержки в Минфине. Более вероятный вариант – предоставление Белоруссии тарифных льгот при прокачке венесуэльской нефти по нефтепроводу "Одесса–Броды" на белорусские НПЗ.