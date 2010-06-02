Колесников приехал в Женеву на «судный день»

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ прибыл в штаб-квартиру УЕФА в Женеве (Швейцария), где сегодня проходит заседание Наблюдательного совета УЕФА по вопросам Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, отметив, что предыдущее заседание Совета проходило в штаб-квартире УЕФА в апреле этого года.

Комментируя выполненную правительством работу по подготовке к Евро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ заявил: «Прошло 52 дня, я думаю, нам есть что показать. Мы достигли значительного прогресса и по донецкому аэропорту, и по львовскому и киевскому аэропортам. Я могу сказать, что то, что можно было сделать - не на компьютере нарисовать, а именно сделать за 52 дня, - Президент и правительство сделали. А также все люди, принимающие участие в проектах, то есть это практически все подрядчики».

Вице-премьер отметил, что на объектах ведутся строительные работы, и страна догоняет график изо дня в день. «Я не скажу, что проблем нет. Они есть, но они все в зоне решения, они такие, которые имеют решение. Думаю, за 50 дней тяжело что-то изменить. Уверен, что это будут два самых жарких лета для Украины, для строителей Украины, для всех, кто принимает участие в проектах. Я реально рассчитываю, что значительные изменения будут заметны уже в августе-сентябре. Особенно это заметно в Киеве, Львове, а также в донецком аэропорту», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также напомнил, что лично обещал президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, что Украина завершит нулевой цикл в Донецке к следующей встрече: «Мы его закончили. Свои обещания мы подтверждаем реальными действиями».

Как сообщал УНИАН, сегодня Наблюдательный совет УЕФА оценит динамику подготовки и сдвига в реализации всех инфраструктурных объектов Украины к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.