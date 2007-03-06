Мартынюк извинился за наглость, но от видов на свое кресло не отказался

Коммунистическая партия Украины самостоятельно будет принимать участие в досрочных парламентских выборах в случае их проведения.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров КПУ Адам МАРТЫНЮК.

«Мы пойдем самостоятельно, и КПУ будет в парламенте», - заявил А.МАРТЫНЮК.

Он также отметил, что согласно результатам всех социологических исследований, обнародованных в последнее время, Компартия преодолевает барьер в 3%, необходимый для прохождения в ВР. «Ни одно из социологических исследований, обнародованных в последнее время, не говорит о том, что коммунисты не попадут в парламент», - сказал А.МАРТЫНЮК.

При этом он выразил уверенность, что даже после проведения новых парламентских выборов снова будет занимать должность первого вице-спикера. «Простите за наглость, но я верю, что и в четвертый раз я буду заместителем председателя Верховной Рады», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Отвечая на вопрос, за счет каких средств будет финансироваться избирательная кампания КПУ, первый заместитель председателя ВР сказал, что члены фракции Компартии ежемесячно из своих зарплат в целом перечисляют в партийный бюджет около 100 тысяч гривен.

При этом А.МАРТЫНЮК выразил уверенность, что, по крайней мере, ближайшие два года в Украине не состоятся внеочередные парламентские выборы. «Парламентских выборов досрочных не будет, потому что нет предпосылок», - сказал он.