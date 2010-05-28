Янукович проконтролирует следствие о смерти студента в милиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ глубоко обеспокоен смертью студента Педагогического колледжа им. Макаренко Игоря Индила, произошедшей в дежурной части районного управления внутренних дел Шевченковского района Киева, и взял расследование обстоятельств гибели юноши под личный контроль.

Об этом УНИАН заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«Президент взял дело под личный контроль», - сказала А. ГЕРМАН.

Она также сообщила, что глава государства поручил министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ немедленно выяснить все обстоятельства гибели молодого человека и привлечь виновных в этой смерти лиц к строгой ответственности.

По ее словам, сразу после поручения Президента Украины министр внутренних дел отстранил от выполнения служебных обязанностей начальника РУВД Шевченковского района Киева Петра МИРОШНИЧЕНКО, его заместителя Игоря ДРАТЕЯ, оперативного дежурного Александра МЕЛЬНИКА и участкового инспектора Сергея ПРИХОДЬКО.

А. ГЕРМАН также сообщила, что в свидетельстве о смерти И.Индила указано, что она наступила «в результате перелома костей черепа, кровоизлияния под оболочку и ткани головного мозга».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, где погиб студент И.Индило.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по результатам проверки причин и обстоятельств смерти студента в этом райупралинни милиции.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал "1 +1" сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а наутро родителям предложили забрать тело парня из морга.

На сайте телеканала отмечается, что "вскрытие провели еще до того, как родители узнали о гибели сына, в морге тело даже не дали осмотреть. Вывод медэкспертизы отличается от официальной версии. "Мы все время ехали с той версией, что он захлебнулся, но когда мы приехали в морг, нам выдали справку от врача на свидетельство о смерти и там было написано: кровоизлияние под оболочку в ткани головного мозга, перелом костей черепа, повреждения в результате контакта с тупым предметом", - сообщила мать студента Людмила ИНДИЛО.

Директор колледжа имени Макаренко Ольга ЩЕРБАК рассказала, что полтора года назад, по просьбе начальника Шевченковского райотдела, участкового действительно подселили в общежитие к студентам для их защиты.

В тот вечер, рассказывают студенты, к Игорю приехал школьный друг, они немного выпили, накануне праздника, и студент решил провести товарища. На веранде парни встретили участкового, который возвращался домой. Завязалась перепалка, и милиционер предложил проехать в райотдел. Парень согласился.

"Он (Игорь) выходил из общежития сам. Первым вышел участковый и сел (в автомобиль), затем зашел Игорь и сел на заднее сиденье. Это последний раз, когда я видела Игоря живым. Было 20:00 вечера", - сообщила соседка по общежитию Наталья.

Когда в 21.30 участковый вернулся в общежитие, уже преподаватели стали просить милиционера отпустить парня. "Участковый отказался, потому что, по его словам, Игорь буянил в отделе. Отпустить его могли только через трое суток", - говорится в сообщении.

Также телеканалу "удалось узнать, что трагической ночи сюда 4 раза вызывали «скорую», но забрать парня медики отказались.

Кроме того, студенты рассказали ТСН, что "милиция давит на студентов, чтобы они заявили, что якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже избитым и с проломленной головой.

В свою очередь, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве сообщили, что студента доставили в Шевченковское райуправление милиции, где он погиб, за якобы грубое нарушение общественного порядка. По данным ГУ МВД Украины в Киеве, студент погиб потому, что упал, находясь в нетрезвом состоянии. По информации ЦОС, «во время пребывания в милиции студенту стало плохо, и он несколько раз упал, вследствие чего получил черепно-мозговую травму.

В милиции отмечают, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние.

При этом в ЦОС опровергают информацию о том, что смерть наступила в результате действий сотрудников милиции. По информации правоохранителей, «скорую» студенту вызвали в связи с тем, что он получил травму из-за пребывания в алкогольном опьянении, однако «скорая» отказалась госпитализировать его.