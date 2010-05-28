Тимошенко перерегистрирует всех депутатов от БЮТ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО инициирует процедуру перерегистрации народных депутатов и депутатов местных советов от БЮТ с целью выражения ими готовности честно и профессионально работать на благо Украины.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Сумах, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы предложили такую процедуру перерегистрации. Перерегистрация - это когда депутаты и Верховной Рады, и там, где нужно, местных советов, просто заново пишут заявление о вступлении во фракцию, причем указывая, что они готовы работать для Украины, в том числе в оппозиции", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Кто не способен перерегистрироваться и пойти работать в оппозиционную фракцию, тот остается за пределами фракции", - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в ее команде останутся только те люди, которые способны служить Украине и являются профессионалами своего дела. "В команде останутся только люди, у которых на первом месте принципы служения Украине, а на втором месте профессионализм", - сказала она.

"Я считаю, что такое очищение для команды, которая, собственно, и живет верой в принципы, Украину и справедливость, я думаю, является очень важным", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.