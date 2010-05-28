Табачник уберет из учебников "бредятину" о Голодоморе

Министр образования Дмитрий Табачник обещает прописать в учебной программе, что Голодомор - это не геноцид украинского народа.

Об этом он заявил на горячей линии в "Комсомольской правде в Украине".

"Наше министерство сейчас работает над самым сложным вопросом - это определение стандартов образования, потому что бредятина с гиперболизацией только одной формы оценивания - это не реформа, а оболванивание учеников и обман общества", - заявил министр.

"Если говорить о субъективности, то учитель обязан выполнять учебную программу, но в ней нужно четко прописать, что Голодомор 1933 года - это общая трагедия народов Украины, России, Беларуси, Казахстана, и указать, сколько людей умерло от этой беды в каждой из республик", - уверен Табачник.

"При этом написав правду, что самые высокие потери сельского населения, свыше 41 процента, были в Саратовской области. Тогда учитель не сможет промывать головы школьникам в соответствии со своими субъективными взглядами", - добавил он.

Табачник также заверил, что "никогда ни в России, ни в Украине не говорили о совместном учебнике для школ".

"Мы обсуждали с нашими учеными общее учебное пособие для учителей, в котором будет представлена точка зрения историков из Академий наук России и Украины. Чтобы учитель мог ознакомиться с фактами, документами, которые аргументируют или защищают позицию той или другой стороны", - заявил он.

Украинская правда