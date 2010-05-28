Цушко ждет от Януковича слов «Вася, я не против»

Министр экономики Василий ЦУШКО согласился возглавить Социалистическую партию Украины.

Как пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 87 от 28 мая), с этим предложением в марте к нему обратился лидер СПУ Александр МОРОЗ, который планирует остаться в партии на посту почетного председателя.

На одном из недавних заседаний политсовета Соцпартии В.ЦУШКО заявил: "Я не против, но поскольку я министр в правительстве, которое представляет другую политическую силу, то без согласия Виктора ЯНУКОВИЧА принять предложение не могу. Как только Президент скажет: «Вася, я не против», вопрос будет решен".

А.МОРОЗ 27 мая сообщил СМИ, что на этой неделе встречался с Президентом. По информации источников газеты в Соцпартии, в ходе этой встречи глава государства одобрил намерение В.ЦУШКО возглавить СПУ, а также предложил А.МОРОЗУ должность председателя одного из совещательных органов, созданных при Президенте. "На встрече обсуждался ряд вопросов, в частности кадровый", - не вдаваясь в детали, сказал А.МОРОЗ.

Обсуждение кандидатов на пост председателя СПУ состоится на заседании политсовета Соцпартии в субботу. Пока претендентов трое: В.ЦУШКО, секретарь политсовета по вопросам экономики и социальной политики Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и первый секретарь харьковского обкома СПУ, председатель правления завода "Турбоатом" Виктор СУББОТИН. Изберут главу партии на очередном съезде, который, по словам А.МОРОЗА, пройдет в июле.