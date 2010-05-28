Для Европы Янукович становится все больше похожим на Лукашенко?

Пресс-службы не подтвердили встречи Януковича и Лукашенко сегодня в Батурине. По мнению некоторых экспертов, методы правления и приоритеты обоих лидеров становятся все более схожи.

Несмотря на то, что сообщения о встрече в Батурине Александра Лукашенко и Виктора Януковича не подтверждали пресс-службы глав обоих государств, милиция предупредила об ограничении движения транспорта автодорогами Черниговской области в пятницу «в связи с проездом лица под охраной».

Политолог Александр Палий не исключает, что на своей будущей встрече, которая ожидается в ближайшее время, президенты будут обсуждать «общую позицию относительно транзитной политики в диалоге с Россией». Он напомнил, что Беларусь уже получила разрешение Киева и успешно испытала транспортировку по железной дороге на нефтеперерабатывающие заводы венесуэльской нефти по украинской территории.

Кроме этого, Палий отметил сближение методов правления обоих президентов: «Не за горами то время, когда на украинское и белорусское руководство будут смотреть в Европе одинаково», - сказал эксперт. По его мнению, именно в этом направлении двигается новая украинская власть, когда ограничивает свободу слова и берет под контроль целую судебную систему.

Немецкая волна