Для Европы Янукович становится все больше похожим на Лукашенко?
Мнение эксперта
|Александр Палий
Несмотря на то, что сообщения о встрече в Батурине Александра Лукашенко и Виктора Януковича не подтверждали пресс-службы глав обоих государств, милиция предупредила об ограничении движения транспорта автодорогами Черниговской области в пятницу «в связи с проездом лица под охраной».
Политолог Александр Палий не исключает, что на своей будущей встрече, которая ожидается в ближайшее время, президенты будут обсуждать «общую позицию относительно транзитной политики в диалоге с Россией». Он напомнил, что Беларусь уже получила разрешение Киева и успешно испытала транспортировку по железной дороге на нефтеперерабатывающие заводы венесуэльской нефти по украинской территории.
Кроме этого, Палий отметил сближение методов правления обоих президентов: «Не за горами то время, когда на украинское и белорусское руководство будут смотреть в Европе одинаково», - сказал эксперт. По его мнению, именно в этом направлении двигается новая украинская власть, когда ограничивает свободу слова и берет под контроль целую судебную систему.