Гриценко: следующие пять лет нам не нужно никуда вступать

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Украина должна в первую очередь научиться себя уважать и не стремиться как можно скорее попасть в Европейский Союз или НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил во время заседания «Молодежного дискуссионного клуба» во Львове.

«Украине сегодня нужно прежде всего научиться себя уважать и не стремиться как можно быстрее попасть в Евросоюз или НАТО. В течение следующих пяти лет нам не нужно никуда вступать», - подчеркнул он.

«Если бы нас сейчас принимали в ЕС, я скорее сказал бы нет, чем да», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

По словам народного депутата, несмотря на то, что в странах ЕС не страшно ходить по улицам, класть деньги в банк, легко начать бизнес, защитить свои интересы в суде, абсолютно спокойно путешествовать между странами, Украине нужно считаться с элементом эгоизма.

«Нельзя использовать двойные стандарты. Европа рассказывает нам сказки, какой еще путь нужно пройти Украине, чтобы получить старт ПДЧ, в то время, когда уже в 1999 году они дали его Албании, потом Румынии и Болгарии, - отметил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. – Мы сняли визовый режим для Евросоюза. Видимо, можно было с 2005 года сделать так, чтобы нас не унижали в посольствах стран ЕС и на границах».

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, если Украина выполнит все обязательства по контролю за границей и таможней, но после этого ЕС не введет для нас безвизовый режим, так нужно возобновить визы для европейцев, путешествующих в наше государство.

«Если Европа боится записать в новое усиленное соглашение слово Украина даже как перспективу через тысячу лет, которая отвечает всем документам, я не верю в ее искренность. Если они ставят преграды для нашего бизнеса, и тянут морковкой каждого нового Президента, это не искренность, это проблема», - подчеркнул народный депутат.