Чечетов распределил роли в коалиции: КПУ - муж, ПР - жена

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ не видит проблем для коалиции в случае неголосования фракции КПУ за экономические реформы.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя прогноз главы Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИНА в отношении того, что первым серьезным испытанием для коалиции станет пакет экономических реформ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в парламенте.

По его словам, “если мужчина и женщина давно живут вместе и по телевизору идет футбол, но она не любит футбол, а хочет посмотреть балет, и если это мудрая женщина, то она даст мужчине посмотреть его любимую игру, а сама пойдет в другую комнату или к подруге”.

Депутат отметил, что “такая семья проживет многих лет, и они дождутся внуков и правнуков, но если женщина будет глупая и будет настаивать на том, чтобы смотреть балет, то семьи не будет, она развалится”. “Поэтому мы дадим коммунистам посмотреть свой футбол”, - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.

При этом он отметил, что “коалиция крепкая как никогда, и она никогда не распадется”.

По поводу того, что в коалиции не хватит голосов для принятия решений, которые будут касаться экономических реформ, М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул: ”Будут приняты все решения, которые нужны”. Он, в частности, напомнил, что хоть коммунисты и не голосовали за закон о допуске иностранных военнослужащих для участия в военных учениях на территории Украины, но “решение было принято”.

“Я вам как первый заместитель председателя фракции Партии регионов ответственно заявляю, что решения будут приняты”, - отметил М.ЧЕЧЕТОВ. При этом он добавил: “Хотят они (коммунисты - УНИАН) смотреть футбол - пусть смотрят, а у нас крепкая семья, и из-за каких-то пустяков не распадется”.