Демаркация границы между Украиной и РФ пройдет быстро и без проблем

Председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН не сомневается, что демаркация украинско-российской сухопутной границы пройдет быстро и без проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю, все делается очень быстрыми темпами… Эта проблема тронулась с мертвой точки, и осталось решить технические вопросы, поскольку вопросы политические уже решены…Я не вижу в этом никакой проблемы. Думаю, работа комиссии (имеется в виду Украинско-Российской демаркационной комиссии - УНИАН) планово начнется и планово закончится», - сказал Н.ЛИТВИН.

По его словам, после создания этой комиссии на первом же ее заседании будет принят план работы, вопросы финансирования указанной проблемы для каждой стороны и пр.

В то же время председатель украинской Госпогранслужбы отметил, что в вопросе делимитации морской части украинско-российской границы необходимо выработать единую точку соприкосновения с учетом национальных интересов обеих сторон, поскольку поиск путей решения этого вопроса является непростым и продолжается уже не один год, в частности уже проведены 32 раунда переговоров.

Вместе с тем Н.ЛИТВИН отметил, что в вопросе демаркации украинско-белорусской границы будет проводиться такая же работа.