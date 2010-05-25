У Тимошенко говорят, что ВР переизберут, как только "ружье выстрелит"

Председатель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду могут быть объявлены в любой момент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение С.СОБОЛЕВ высказал сегодня во время видеоконференции на сайте журнала "Фокус".

"Сейчас страна живет в ситуации, когда досрочные парламентские выборы могут быть объявлены в любой момент. Если четко прочитать решение Конституционного Суда, то мы нигде не увидим утверждения, что коалиция сформирована законным способом. Таким образом, законные основания для роспуска парламента существуют – это нелегитимное создание коалиции", - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, ситуацию в стране можно сравнить с заряженным ружьем, которое "произведет выстрел в тот момент, когда власти будет выгодно проведение внеочередных парламентских или очередных местных выборов".

В то же время, по словам С.СОБОЛЕВА, в провластном большинстве нет согласованной позиции относительно внеочередных выборов, поскольку две из трех фракций назвали разные возможные даты, а некоторые фракции заявили, что не будут голосовать за мажоритарную систему. "Поэтому я думаю, что мы еще будем переживать долгий этап политических консультаций", - сказал руководитель оппозиционного правительства.