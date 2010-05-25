Луценко: Не дождетесь!

«Не дождетесь!», - так лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО прокомментировал информацию, которая появилась в СМИ, о якобы вхождении депутатов из группы «Народная самооборона» в состав парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО назвал эту информацию «очередной журналистской «уткой», которая не имеет никаких оснований для существования».

Лидер «НС» уверен, что публикации такого характера направлены только на одно – на раскол оппозиционных сил. «В последнее время в печати прослеживается тенденция, когда одних намеренно отбеливают, а других – представляют в черном свете. Это делается для уничтожения оппозиции, которая мешает абсолютизации власти и ее концентрации в одних руках», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации источников Lb.ua, на следующей пленарной неделе парламентская коалиция пополнится 15 новыми членами. Ядро этой группы составят депутаты от "Народной самообороны", а также несколько депутатов от "Нашей Украины", написало издание.