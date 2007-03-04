В Ивано-Франковской области почтили память главнокомандующего УПА Романа Шухевича

Сегодня в селе Тишковцы Городенковского района Ивано-Франковской области почтили память главнокомандующего Украинской повстанческой армии, хорунжего генерала Романа Шухевича, известного под псевдонимом как Тарас Чупринка.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Р.Шухевичу собрались ветераны УПА, представители областной и районной власти, лидеры политических партий и общественных организаций, жители села, сын главнокомандующего УПА Юрий.

Священники отслужили поминальную панихиду. Потом состоялось возложение венков и цветов к памятнику и многолюдное вече. Участники вече вспоминали жизненный и боевой путь Р.Шухевича, его верность борьбе за свободу и независимость Украины. По словам ораторов, «идее самостоятельного государства Роман Шухевич не изменил до конца своей жизни». Он был убит советскими карателями 5 марта 1950 года в неравном бою возле села Белогорща Львовской области. По словам участников вече, Р.Шухевича советская власть боялась настолько, что «прах его сожгли, а обгоревшие останки выбросили в реку Збруч».

Участники вече одобрительно отозвались о решении Ивано-Франковского областного совета о провозглашении 2007 года Годом Шухевича и ходатайство к Президенту Украины о присвоении ему Героя Украины (посмертно), чтобы достойно отметить 100-летний юбилей Тараса Чупринки, который приходится на 30 июня 2007 года. Присвоение звания Герой Украины стало бы добрым знаком к 65-летию возглавляемой им Украинской повстанческой армии, которая была создана 14 октября 1942 года на Волыни.

Справка УНИАН. 30 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения главнокомандующего УПА Р.Шухевича. В 1934 году Р.Шухевич находился в концентрационном лагере Береза Картузская, с 1935 по 1937 гг. – был узником следственной тюрьмы по приговору Львовского процесса, после освобождения с которой сразу возглавил оборонные акции против польских погромов. УПА возглавил осенью 1943 года.

Род Шухевичей дал Галичине священников, общественно-политических деятелей, ученых, врачей и учителей. В Тишковцах на Прикарпатье прадед Р.Шухевича отец Осип была парохом (священником). Его дед Владимир был известным этнографом, который является автором 5-томной монографии «Гуцульщина». Отец работал уездным судьей во Львовской области. В Тишковцах открыт музей Р.Шухевича, а в 2005 г. в этом селе прошел съезд семьи Шухевичей, на который съехались родственники со всего мира. Председатель облгосадминистрации Роман ТКАЧ своим распоряжением утвердил мероприятия в связи со 100-летием главнокомандующего УПА Р.Шухевича.