Литвин: если придерживаться всех норм, в этом году выборы невозможны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН настаивает, что выборы в местные советы нужно проводить 27 марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения местных выборов осенью этого года.

«Я думаю, что провести выборы, если придерживаться всех правил, норм и процедур, в этом году просто невозможно», - заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, чтобы новые выборы «не возрождали острые политические противостояния», необходимо внести целый ряд изменений в закон Украины «О выборах» и в Конституцию Украины.

В.ЛИТВИН отметил, что в первую очередь нужно унифицировать сроки пребывания на должностях депутатов местных и председателей. По мнению спикера, каденции местных депутатов и председателей целесообразно уравнять до 5 лет через внесение изменений в Конституцию Украины.

По словам В.ЛИТВИНА, согласование изменений в Конституцию и экспертиза Конституционного суда дает возможность принять необходимые поправки не раньше сентября 2010 года, который фактически делает невозможным проведение выборов в местные советы осенью текущего года.

«Внести изменения в Конституцию, если не будет отдельных точек зрения, а будут выполняться договоренности, возможно лишь в сентябре. Если в сентябре внести изменения в Конституцию, то выборы в октябре провести никоим образом не удастся», - отметил В.ЛИТВИН.

Следующим шагом, по его мнению, должно быть определение в Конституции нормы об общей обязательности очередных выборов и отмены решения Конституционного суда о том, что «депутат или председатель, избранные на досрочных выборах, должны работать полный срок».

«Если мы в законодательном плане через изменения в Конституцию не определим, что все выборы досрочные имеют право на существование к общим выборам по стране, поэтому иначе мы не соберем страну. Это где-то около тысячи выборов. Если оставить все без изменений, то нужно будет Верховной Раде Украины, во-первых, следить, когда закончатся сроки каждого сельского, поселкового, городского, районного, областного совета. И предварительно к определенному законом сроку, объявлять об избирательной кампании», - отметил В.ЛИТВИН.

Это, по словам спикера, перегрузит работу ВР, которая должна будет принимать около 23 тысяч постановлений «по выборам в каждом отдельном селе».

Затем, по мнению В.ЛИТВИНА, необходимо принять закон Украины «О выборах», где будет четко определена избирательная система, по которой будут происходить следующие выборы. И в конце расходы на выборы должны быть прописанные в Государственном бюджете.

«Именно учитывая необходимость нормировать эти вопросы, и было мое предложение, что следующие выборы должны состояться 27 марта 2011 года», - подчеркнул В.ЛИТВИН.