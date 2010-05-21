"Регионалы" спешат провести выборы до падения экономики

Партии регионов выгодно проведение выборов в местные советы осенью, считает народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, по мнению К.КУЛИКОВА, “сегодня по стратегии ПР выгодно было бы провести выборы осенью. У них в настоящий момент сосредоточен почти весь административный ресурс и самый высокий рейтинг. Поэтому им нужно спешить. Ведь конец осени и начало зимы будут тяжелыми для экономики страны”.

По мнению К.КУЛИКОВА, это правильный подход со стороны “регионалов”. “Они, наоборот, будут пытаться продавить в парламенте решение о проведении выборов именно осенью. Весной 2011 года им проводить эти выборы не выгодно”, - подчеркнул депутат.

К.КУЛИКОВ отметил, что он лично будет голосовать за проведение выборов в местные советы 31 октября.

“Если Конституционный Суд признает эту дату конституционной, то я обязательно буду голосовать за то, чтобы выборы состоялись. Потому что выборы, к сожалению, остались единственным правовым инструментом, при помощи которого люди влияют на принятие политиками решений”, - добавил депутат.