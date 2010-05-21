Герман: в Украине произошло беспрецедентное событие

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН назвала “мародерами” активистов “Братства”, которые “украли венок с могилы Неизвестного солдата”.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии УНИАН по поводу инициативы партии “Братство” провести аукцион, на который будет выставлен венок, упавший на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА возле Могилы Неизвестного солдата 17 мая.

”В Украине произошло беспрецедентное событие – члены организации “Братство” украли венок с Могилы Неизвестного солдата. И пытаются делать на этом позорный черный пиар. Это абсолютно неприемлемые методы политической борьбы. Это позорный поступок”, - сказала она.

”Это, прямо говоря, мародерство, которое вызывает возмущение и стыд за тех людей, которые издеваются над памятью погибших в Великой Отечественной войне. Общество должно дать соответствующую оценку таким действиям оппозиции”, - также заявила А.ГЕРМАН.

По ее словам, “такого цинизма и такого позора еще не позволял себе никто в истории мира”.

“Это последнее, что могут делать люди – обворовывать могилы солдат и продавать украденное на аукционах”, - сказала политик.

Как сообщал УНИАН, 27 мая партия “Братство” проведет аукцион, на который будет выставлен венок, упавший на Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА возле могилы Неизвестного солдата 17 мая во время визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Лидер “Братства” Дмитрий КОРЧИНСКИЙ рассказал, что венок принесли в партию “какие-то ребята, так сказать те, которые сочувствуют”. “Они вытащили его прямо из-под памятника, и принесли к нам”, - сказал он. Д.КОРЧИНСКИЙ не видит в таких действиях оснований для административного или уголовного преследования этих людей. “Венки всегда убирают коммунальные службы через некоторое время”, - сказал он. Кроме того, лидер “Братства” рассказал, что средства, полученные от продажи венка, пойдут на защиту политзаключенных.

Справка УНИАН. 17 мая с.г. в Киеве В.ЯНУКОВИЧ вместе со своим российским коллегой Д.МЕДВЕДЕВЫМ возлагал венки к Могиле неизвестного солдата. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом, и венок упал на В.ЯНУКОВИЧА.

Как пишет “Украинская правда”, видео В.ЯНУКОВИЧА с венком побило все рекорды украинского Интернета. Только за первые 18 часов на YouTube видео зафиксировано более 700 тысяч посещений.

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