Грищенко: Украина намерена присоединиться к ассоциации «Еврогаз»

Украина намерена присоединиться к международной ассоциации «Еврогаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству.

«Украина намерена присоединиться к «Еврогазу». Это мощная структура, которая отвечает за многие вопросы в этой сфере. У нас ведется очень активный, действенный диалог с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики, как одно из секторных направлений взаимодействия по ЕС», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Украина ищет формулу, которая дала бы ответ на вопрос о балансе интересов поставщика газа – России, а также стран Средней Азии, об определении роли Украины как государства-транзитера, а также государств - членов ЕС как потребителей газа.

«Есть несколько измерений. Есть измерение наших отношений с Евросоюзом как структурой, есть наше измерение двусторонних отношений с каждым из государств - потребителей того газа, который транспортируется через нашу территорию. И есть измерение нашего диалога с каждой из компаний, которая обеспечивает потребление газа в Европе», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, это комплексный вопрос, который требует профессиональной и настойчивой работы. «Такая работа сейчас ведется», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 мая с.г. в рамках встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с генеральным секретарем ассоциации „Еврогаз” Жан-Мари ДЕВОСОМ НАК „Нафтогаз Украина” было предложено стать ассоциируемым членом ассоциации, и были переданы соответствующие учредительные документы.

По данным СМИ, сегодня, 21 мая, в Берлине состоится встреча между представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" при участии "Еврогаза" и немецкого концерна "Эон Рургаз". В рамках встречи запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между “Еврогазом” и НАК "Нафтогаз Украины". Также должно быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между "Российским газовым союзом" и "Национальным газовым союзом Украины".

Справка УНИАН. „Еврогаз” - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами „Еврогаза” являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.