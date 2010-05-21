Донецкий суд взялся за дело о звании Героя Украины для Алексея Береста

Донецкий окружной административный суд вчера принял к производству иск об отмене и признании недействительным Указа Президента Украины от 6 мая 2005 года о присвоении Алексею Бересту, участвовавшему в водружении знамени над Рейхстагом в 1945 году, звания Герой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, иск был подан донецким студентом Артуром ШЕВЦОВЫМ, являющимся активистом ВО «Свобода» 6 апреля 2010 года. Истец настаивает на том, что Президент Украины не имел права присваивать А.Бересту звание Герой Украины, поскольку тот не являлся гражданином Украины. В то же время, А.ШЕВЦОВ заявляет, что претензий к А.Бересту не имеет и подал данный иск «для установления конституционного порядка».

Суд постановил привлечь к судебным слушаниям дочь А.Береста в качестве третьей стороны.

В возражениях, представленных суду, представитель ответчика - экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ольга ЧЕТВЕРИКОВА указала, что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению на том основании, что, согласно ч 2. ст. 99 Кодекса административного судопроизводства Украины, для подачи иска отводится годичный срок. Этот срок был истцом нарушен, поскольку оспариваемый указ был издан 6 мая 2005 года, а иск подан 6 апреля 2010 года. Сторона ответчика в возражениях настаивает, что, согласно ч 1. ст. 100 Кодекса административного судопроизводства Украины, пропуск срока обращения в админсуд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

В свою очередь А.ШЕВЦОВ и его представители отметили, что истец 1990 года рождения, и на момент оглашения указа являлся несовершеннолетним, поэтому не имел законной возможности вовремя подать иск.

«В 2005 году мне мешало то, что на момент указа Президента мне было всего-навсего 14 лет, и по закону Украины я не был дееспособным, то есть не мог подать это заявление. Теперь, когда я являюсь совершеннолетним, я поразмыслил и решил, что это интерес всех граждан, которые стоят на позиции того, что закон превыше всего», - объяснил свое решение А.ШЕВЦОВ. При этом он добавил: «Если есть закон, то он должен быть один для всех. Если, например, у одних людей, которых наградили посмертно, награды отбирают, то или отбирайте у всех, или не отбирайте ни у кого. Должна быть справедливость. Закон прежде всего».