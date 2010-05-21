Балога говорит, что Тимошенко уже в прошлом веке

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА заявляет, что не согласные с действиями власти политические силы вскоре предложат «новый оппозиционный формат».

Об этом он сообщил в интервью журнала «Профиль».

«Комитет защиты Украины – это, по сути, самодеятельный хоровой коллектив, в котором один из солистов захотел стать еще и художественным руководителем, и главным дирижером», – заявил В.БАЛОГА, отвечая на вопрос, сможет ли «Народный комитет защиты Украины» отвечать своему названию.

«В современном мире все эти призывы «давайте спасать» уже не способны ни поднять людей на протест, ни произвести хотя бы минимальное впечатление на власть. Обратите внимание на абсолютно спокойную реакцию власти на Комитет: кроме насмешки, я не увидел даже малейшей обеспокоенности», – отметил он.

По словам В.БАЛОГИ, «события развиваются так, что в настоящее время на идею эффективной и ответственной оппозиции в Украине некоторые из не очень мудрых представителей власти спешат положить могильную плиту. Но этого не стоит делать, хотя бы потому, что никуда не пропал потенциал влиятельных политических сил, которые не согласны с действиями власти. Они сейчас опомнятся и предложат новый оппозиционный формат. Вот тогда власть уже не сможет не заметить оппозицию, у которой будет и цель, и идеи, и план действий».

Лидер «Единого Центра» считает, что в настоящее время в Украине нет оппозиции в европейском понимании. Вместо этого есть несколько политических сил и политиков, на счету которых лишь декларации их оппозиционности. «Но нужно различать партии, которые реально влияют на избирателей (в частности, БЮТ и «Наша Украина»), и партии, по сути, одного депутата-лидера: Юрия КАРМАЗИНА, Николая КАТЕРИНЧУКА, Владимира СТРЕТОВИЧА, Бориса ТАРАСЮКА. Еще несколько общественных деятелей и полузабытых политиков в настоящее время воспользовались просчетами власти для того, чтобы заявить о себе», – заявил он.

По мнению В.БАЛОГИ, эти политики не понимают, что в действительности происходит в стране, не знают настроений общества, а их идеи не имеют ничего общего с демократией, потому что отрицают другую точку зрения, что недопустимо в демократическом государстве.

«Отсюда непродуманные заявления, немногочисленные митинги, взаимные обиды и другие непривлекательные вещи. А Юлия ТИМОШЕНКО, сделав ставку на таких союзников, по сути, повернулась на 180 градусов и уперлась в стенку, оказавшись не то, что во вчерашнем дне – в прошлом веке», - считает он.