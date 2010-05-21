Корчинский решил «подняться» на венке, который упал на Януковича?

27 мая партия “Братство” проведет аукцион, на который будет выставлен венок, упавший на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА возле Могилы неизвестного солдата 17 мая во время визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

Стартовая цена венка - 8 тысяч гривен.

В “Братстве” сообщают, что на данный момент поступило уже более 30 заявок.

Как сообщалось, 17 мая с.г. в Киеве В.ЯНУКОВИЧ вместе со своим российским коллегой Д.МЕДВЕДЕВЫМ возлагал венки к Могиле неизвестного солдата. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом, и венок упал на В.ЯНУКОВИЧА.

Как пишет “Украинская правда”, видео В.ЯНУКОВИЧА с венком побило все рекорды украинского Интернета. Только за первые 18 часов на YouTube видео было свыше 700 тысяч просмотров.