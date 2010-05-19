В пятницу, 21 мая, в 12.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: «Чем «большой» власти мешает «малый» бизнес и общественные организации?».

На пресс-конференции будут подняты вопросы:

Почему плановые проверки контролирующих органов носят характер «налетов»?

Кому служат контролирующие органы - государству или большому бизнесу?

На самом ли деле большой бизнес видит в малом своего конкурента и уничтожает его?

Как сделать существование общественных организаций и малого бизнеса безопасным?

Участники:

частный предприниматель Константин УЛИЦКИЙ;

президент Международной ассоциации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр" Александр ДАВЫДЕНКО;

главный редактор детской газеты "Поможем детям”, председатель Днепропетровской областной детской общественной организации «Поможем детям», член Международного объединения детей-сирот СНГ Николай КОЖУШКО.

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