«Чем «большой» власти мешает «малый» бизнес и общественные организации?»
В пятницу, 21 мая, в 12.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: «Чем «большой» власти мешает «малый» бизнес и общественные организации?».
На пресс-конференции будут подняты вопросы:
Почему плановые проверки контролирующих органов носят характер «налетов»?
Кому служат контролирующие органы - государству или большому бизнесу?
На самом ли деле большой бизнес видит в малом своего конкурента и уничтожает его?
Как сделать существование общественных организаций и малого бизнеса безопасным?
Участники:
частный предприниматель Константин УЛИЦКИЙ;
президент Международной ассоциации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр" Александр ДАВЫДЕНКО;
главный редактор детской газеты "Поможем детям”, председатель Днепропетровской областной детской общественной организации «Поможем детям», член Международного объединения детей-сирот СНГ Николай КОЖУШКО.
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