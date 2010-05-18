Медведев сказал, какой статус Украины его устраивает

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что решение о вступлении в Организацию Договора о коллективной безопасности Украина должна принимать самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Решение по этому вопросу должна принять сама Украина», - сказал он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, если у Украины есть какие-либо сомнения по данному вопросу, Россия к этому «уважительно относится».

Он также отметил, что его как Президента России вполне устраивает внеблоковый статус Украины, так как это в полной мере отвечает «нашим интересам и, я думаю, интересам значительной части украинского народа».

В то же время Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что если со временем Украина примет решение присоединиться к ОДКБ, ее туда примут. «Но жизнь меняется, если в будущем вы это считаете для себя правильным - присоединиться к ОДКБ, мы, конечно, будем счастливы вас пригласить, но это суверенное решение государства, оно должно быть продумано и серьезно», - сказал Президент РФ, подчеркнув, что не должно быть такой ситуации, когда в ОДКБ участвуют страны, которые ничего не делают.