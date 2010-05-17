У Азарова объяснили, чем и чему поможет аудит работы Тимошенко

В Кабинете министров Украины считают, что международный аудит деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО должен положить конец безответственности и злоупотреблением власти при использовании государственных финансов и возобновить имидж Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

“В правительстве Украины убеждены, что результаты международного аудита и правовые выводы украинских правоохранительных органов необходимы нашему государству, всему обществу, чтобы раз и навсегда положить конец безответственности, злоупотреблением, вопиющим нарушением закона в сфере государственных финансов”, - отмечается в заявлении.

В правительстве в который раз подчеркивают, что в проведение аудита вовлечена авторитетная юридическая фирма из Вашингтона Trout Cacheris, PLLC, которая имеет выдающуюся репутацию в расследованиях подобного рода. Компания не имеет никаких деловых, финансовых, политических или аффилированных связей в Украине, что дает следователям полную свободу действий в пределах законодательства, убеждены в правительстве.

“Поскольку речь идет о беспрецедентных фактах разворовывания бюджетных средств с последующим их отмыванием, коррупцию в системе государственных закупок и т. п., расследование этих фактов украинскими правоохранительными и контролирующими органами является, конечно, определяющим и будет окончательным, но должно быть дополнено опытом и международными возможностями юристов, которые осуществляли успешные антикоррупционные расследования в разных странах мира.

Масштаб обнаруженных злоупотреблений с публичными финансами в Украине за два прошлых года нуждается в значительных усилиях для их расследования и правовой оценки”, - говорится в заявлении.

Во время проведения аудита, сообщают в Кабмине, будут использованы материалы Счетной палаты, Контрольно-ревизионного управления, исследовано установленные ими факты. Помощь аудиторам также будут оказывать все государственные органы, участие которых будет необходимо.

В заявлении подчеркивается, что аудиторы будут нести полную юридическую ответственность за результаты своей работы и за сохранение конфиденциальности относительно тех материалов, которые им будут предоставлены.

Вместе с этим, в документе отмечается, что “паническая кампания так называемой оппозиции с целью дискредитации аудита”, который еще не начался, только свидетельствует “о страхе перед расследованием и обнародованием правды о деяниях предыдущей власти”.

Как сообщал УНИАН 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.