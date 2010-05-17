Винский предлагает разделить Нафтогаз на три компании

Вопрос о газотранспортном консорциуме можно будет рассматривать только после создания на базе НАК «Нафтогаз Украины» трех компаний, одна из которых занималась бы добычей газа, вторая - его транспортировкой, а третья - поставкой газа потребителям.

Об этом заявил лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский во время онлайн-конференции в информационном агентстве «РБК-Украина».

«Во всех странах Европы трубопроводный транспорт находится в сфере ведения Министерства транспорта, а у нас - у Минтопэнерго. И это абсурд, который надо ликвидировать», - заявил экс-министр.

«Магистральные трубопроводы нужно выделить из системы. Добычей, транспортировкой, поставкой газа потребителям должны заниматься три отдельные компании. Причем две из них должны входить в сферу управления Минтопэнерго, а транспортировка - в сферу Минтранса», - уверен Винский.

Только после этого, по мнению Винского, станет ясно, что делать с транспортной составляющей. «Нужно понять, во-первых, будет ли газ в этой трубе и где его взять, во-вторых, на каких условиях будет эта труба работать. Но при любых условиях, решение должно отвечать на вопрос, как заработать государству», - считает политик.

Винский также подчеркнул, что до проведения такой реорганизации изменять систему управления газотранспортной системой нельзя, однако, по словам экс-министра, «пока что никто в таком техническом аспекте этот вопрос не рассматривал, хотя после проведения такой реорганизации вопрос консорциума предстал бы совсем в другом ракурсе».

Винский также напомнил, что НАК «Нафтогаз Украины» является убыточной компанией, однако «нельзя понять, где были потеряны эти деньги - в добыче, транспортировке или поставке» газа.