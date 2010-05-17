Медведев будет жить на Липской,4
11:32, 17 мая 2010Политика
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Визит - двухдневный
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время двухдневного официального визита в Украину будет проживать в государственной резиденции главы Украинского государства, которая находится в Киеве по адресу: ул. Липская, 4.
Об этом УНИАН сообщил источник из состава ответственных за организацию визита с украинской стороны.
Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ прибудет с визитом в Украину сегодня, 17 мая.
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