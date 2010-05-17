Медведев будет жить на Липской,4

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время двухдневного официального визита в Украину будет проживать в государственной резиденции главы Украинского государства, которая находится в Киеве по адресу: ул. Липская, 4.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава ответственных за организацию визита с украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ прибудет с визитом в Украину сегодня, 17 мая.