Медведев объяснил реакцию Европы на харьковский пакт

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ убежден, что присутствие российской военно-морской базы в Крыму - это гарантия сохранения европейской системы безопасности.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

"Сохранение присутствия нашей военно-морской базы - это как минимум сохранение того расклада, который образовался достаточно давно, и это гарантия от желания что-либо переделить в сфере европейской безопасности. Причем я в данном случае уже имею в виду эффект не только для Украины и Российской Федерации, а я говорю обо всей Европе», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

"Именно поэтому, по моему мнению, на наше соглашение с Украиной о продолжении срока пребывания черноморской военно-морской базы в Севастополе была абсолютно спокойная реакция в Европе и в НАТО. Это мудро", - считает российский лидер.

Он убежден, что "европейская безопасность в текущей модели ее существования - не идеальна, и события последних лет со всей очевидностью это доказывают".

"Для этого, во-первых, нужно создать правильную договорную рамку типа той, которая была предложена мной. Я не претендую на исключительность, можно что-то другое придумать, но что-то делать нужно, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Я имею в виду новый Договор о европейской безопасности, который, в сущности, продолжил бы дело, которым занимались в 75-ом году в Хельсинки, готовя акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", - объяснил он.

По словам президента РФ, "даже при наличии целого ряда военных блоков безопасность не достигается в полном объеме".

"Сохранение той конфигурации, которая в Европе существует, является определенным залогом ее стабильности. Ведь как только возникает вакуум, возникает искушение этот вакуум чем-то заполнить. Это происходило в истории Европы неоднократно", - напомнил Д.МЕДВЕДЕВ.