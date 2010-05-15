В БЮТ начинается массовая реорганизация

Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время начнет массовую реорганизацию структуры, направленную на оптимизацию деятельности в условиях оппозиции.

Об этом заявил один из лидеров этой политсилы Александр ТУРЧИНОВ газете "Зеркало недели".

«Мы понимаем - серьезная оппозиционная деятельность невозможна и без структурных реформ в самой партии и блоке. В ближайшие дни БЮТ начнет реализацию уже разработанной программы реорганизации и очистки от всего слабого, конъюнктурного и наносного», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По словам политика, изменения коснутся в первую очередь представителей БЮТ в органах законодательной власти и местного самоуправления, а также кадровой политики партии.

«Эта работа касается не только партии, но и, прежде всего, фракции в парламенте и в местных советах. Будут введены публичные критерии работы каждого депутата и члена партии. Кадровая работа будет организована на новом, прозрачном и профессиональном уровне», - сообщил он.

Также А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что без структурной организации политсила, к которой он принадлежит, не сможет противостоять монолитной и агрессивной политике власти.

«Без таких радикальных и жестких решений мы не сможем противостоять наступлению угрозы тоталитаризма», - заявил он.