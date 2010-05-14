Минюст зарегистрировал 179-ю партию

Киев. 14 мая. УНИАН. Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о регистрации политической партии «За справедливость и благосостояние».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, партия зарегистрирована на основании решений первого учредительного съезда от 1 октября 2009 года о создании и утверждении устава, программы партии, а также - решений второго этапа первого учредительного съезда от 15 января 2010 года, которым были внесены изменения в устав партии.

Согласно информации, представленной в Минюст, председателем партии избран Николай СТЕПАНОВ (1960 г.р., проживает в Крыму, директор ЧП «Омдис»).

Партия стала 179-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

*** Согласно Закону «О политических партиях в Украине», деятельность партии может осуществляться лишь после ее регистрации. Регистрацию политических партий проводит Министерство юстиции Украины после проверки поданных материалов.

Политическая партия является добровольным объединением граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития. Партии способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах и других политических мероприятиях.