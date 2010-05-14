Гриценко: Янукович не знает, что делать дальше

«За свои первые 75 дней Президент Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение парламента всего лишь два законопроекта – о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и о проведении международных военных учений на территории Украины», - рассказал в эфире телеканала «Рада» председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, по его словам, В.ЯНУКОВИЧ как глава государства, который пришел к власти на волне самой влиятельной, самой богатой партии, а до этого возглавлял два года оппозиционное правительство, оказался абсолютно неподготовленным, он не знает, что делать дальше.

«За эти два месяца наивысшего рейтинга Президента он не внес ни одного законопроекта для того, чтобы положить начало реформам в экономике, налоговой системе, социальной и пенсионной сферах, в энергетике», - отметил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Партия регионов за это время также, по мнению народного депутата, ведет себя очень интересно.

«Собственные законопроекты, направленные на выполнение предвыборных обещаний, «регионалы» сейчас откатывают назад, не голосуют за них, - рассказал А.ГРИЦЕНКО. – В среду, 12 мая, невзирая на лозунги на предвыборных плакатах Партии регионов, ЯЦЕНЮКА, ТИМОШЕНКО, законопроект №6045 об ужесточении уголовной ответственности за взятки, который я внес во второй раз, не был даже включен в повестку дня».

По словам депутата, фракция Партии регионов сегодня работает в своем автономном режиме, блокирует выполнения тех обязательств, которые брал на себя В.ЯНУКОВИЧ во время избирательной гонки.