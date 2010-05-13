Табачник вернет подготовку преподавателей русского языка

Министерство образования и науки Украины намерено восстановить подготовку в педагогических учебных заведениях преподавателей русского языка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в ходе видеомоста Киев-Москва.

«У нас есть в планах восстановить подготовку в педагогических университетах преподавателей и учителей русского языка. Прятаться от этой проблемы глупо – если есть 1700 школ, если есть кафедры славистики в огромном количестве университетов, то мы не можем прятать голову в песок и делать вид, что все происходящее вокруг нас не касается», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он также сообщил, что в украинские школы вернут преподавание русской литературы на языке оригинала.

«Мы сделаем интегрированный курс, который будет называться не зарубежная, а мировая литература», - отметил он.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки РФ Исаак КАЛИНА отметил, что украинские вузы в состоянии самостоятельно подготовить учителей русского языка, но в случае необходимости Минобрнауки РФ готово открыть филиалы российских вузов для этого.

Также он отметил, что РФ готова принять в счет квоты для украинцев для подготовки именно учителей русского языка.

И.КАЛИНА сообщил, что поскольку порядок приема соотечественников в российские вузы достаточно лоялен, то при желании и наличии соответствующих направлений со стороны Минобразования Украины в России готовы принимать граждан Украины по этой программе.

«Если будет заявка, будем искать наших выпускников для работы в школах Украины», - сказал И.КАЛИНА.