Табачник вернет подготовку преподавателей русского языка
"...мы не можем прятать голову в песок"
Министерство образования и науки Украины намерено восстановить подготовку в педагогических учебных заведениях преподавателей русского языка.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в ходе видеомоста Киев-Москва.
«У нас есть в планах восстановить подготовку в педагогических университетах преподавателей и учителей русского языка. Прятаться от этой проблемы глупо – если есть 1700 школ, если есть кафедры славистики в огромном количестве университетов, то мы не можем прятать голову в песок и делать вид, что все происходящее вокруг нас не касается», - сказал Д.ТАБАЧНИК.
Он также сообщил, что в украинские школы вернут преподавание русской литературы на языке оригинала.
«Мы сделаем интегрированный курс, который будет называться не зарубежная, а мировая литература», - отметил он.
В свою очередь, заместитель министра образования и науки РФ Исаак КАЛИНА отметил, что украинские вузы в состоянии самостоятельно подготовить учителей русского языка, но в случае необходимости Минобрнауки РФ готово открыть филиалы российских вузов для этого.
Также он отметил, что РФ готова принять в счет квоты для украинцев для подготовки именно учителей русского языка.
И.КАЛИНА сообщил, что поскольку порядок приема соотечественников в российские вузы достаточно лоялен, то при желании и наличии соответствующих направлений со стороны Минобразования Украины в России готовы принимать граждан Украины по этой программе.
«Если будет заявка, будем искать наших выпускников для работы в школах Украины», - сказал И.КАЛИНА.