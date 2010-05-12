Януковича предупредили: Тимошенко в очередной раз превращают в мученицу

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет, что уголовное преследование лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО сыграет против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно перспектив уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, возобновленного Генеральной прокуратурой.

Как отмечает эксперт, в команде В.ЯНУКОВИЧА должны осознавать электоральные последствия возобновления уголовного преследования лидера БЮТ: «Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз превращают в мученицу. С точки зрения электоральных перспектив такие методы преследования – неадекватны. И политтехнологи в команде В.ЯНУКОВИЧА этого не могут не понимать. Скорее всего, мы можем столкнуться с гораздо более жесткими действиями власти по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, а также отдельных представителей из ее окружения. Расчет будет делаться на дробление команды, ослабление кадрового и ресурсного потенциала политической силы».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, подобный сценарий действия власти против оппозиции является традиционным для постсоветских стран.

«Любая власть в странах постсоветского пространства пытается ослабить оппозицию неполитическими методами. По сути, сегодня В.ЯНУКОВИЧ не мог поступить иначе. И он уверен, что в своих действиях он будет более последователен и эффективен», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взятки судьям Верховного суда Украины.

“Данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто преждевременно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”, в связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, - говорится в сообщении пресс-службе Генпрокуратуры.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.