Януковича предупредили: Тимошенко в очередной раз превращают в мученицу
Политолог знает, на кого сыграет ситуация
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет, что уголовное преследование лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО сыграет против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно перспектив уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, возобновленного Генеральной прокуратурой.
Как отмечает эксперт, в команде В.ЯНУКОВИЧА должны осознавать электоральные последствия возобновления уголовного преследования лидера БЮТ: «Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз превращают в мученицу. С точки зрения электоральных перспектив такие методы преследования – неадекватны. И политтехнологи в команде В.ЯНУКОВИЧА этого не могут не понимать. Скорее всего, мы можем столкнуться с гораздо более жесткими действиями власти по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, а также отдельных представителей из ее окружения. Расчет будет делаться на дробление команды, ослабление кадрового и ресурсного потенциала политической силы».
По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, подобный сценарий действия власти против оппозиции является традиционным для постсоветских стран.
«Любая власть в странах постсоветского пространства пытается ослабить оппозицию неполитическими методами. По сути, сегодня В.ЯНУКОВИЧ не мог поступить иначе. И он уверен, что в своих действиях он будет более последователен и эффективен», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взятки судьям Верховного суда Украины.
“Данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто преждевременно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”, в связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, - говорится в сообщении пресс-службе Генпрокуратуры.
Сама Ю.ТИМОШЕНКО считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.