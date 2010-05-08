Тимошенко сегодня на Ивано-Франковщине

12:29, 08 мая 2010
Политика
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Будет встречаться с оппозиционерами

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, запланирована ее встреча с представителями оппозиционных партий и движений области по вопросам координации оппозиционной деятельности.

Кроме того, планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО встретится с представителями организаций БЮТ в Ивано-Франковской области.

 

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