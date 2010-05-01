На «Беркут» натравили бойцовских собак

В Полтаве при ликвидации нарколаборатории ее владельцы натравили на работников «Беркута» собак бойцовской породы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, работники ОБНОН (отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков) и работники «Беркута» перекрыли канал поступления ацетилированного опия в Киев.

По данным правоохранительных органов, раньше в столице был задержан реализатор наркотиков, а в Полтаве – еще 5 человек, в том числе организатор и владелец нарколаборатории.

По законным требованиям по решению суда предоставить возможность работникам милиции провести обыск в частном доме, где находилась эта нарколаборатория, люди, которые были в помещении, ответили отказом и забаррикадировались.

Поэтому было принято решение брать дом штурмом.

Когда работники «Беркута» через окна проникли в помещение, на них натравили бойцовских собак, в частности, ротвейлера, в результате чего, чтобы не пострадать, милиционеры применили к животным травматическое оружие.

В ходе обыска изъято почти полтора литра ацетилированного опия, несколько пакетов с сухим канабисом, 200 г золотых украшений, мобильный телефон, числившийся в розыске.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, проходят дальнейшие следственные действия.