Тимошенко сегодня - на Волыни
13:52, 01 мая 2010Политика
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Лидер оппозиции примет участие в митинге
Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня осуществляет рабочую поездку в Волынскую область.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, планируется, что лидер БЮТ проведет в Луцке встречу с представителями оппозиционных партий и движений Волынской области по вопросам координации оппозиционной деятельности.
Кроме того, планируется, что лидер оппозиции примет участие в митинге оппозиционных сил. Предусматривается, что Ю.ТИМОШЕНКО также выступит в прямом эфире местной телекомпании «Аверс».
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