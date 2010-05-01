Тимошенко сегодня - на Волыни

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня осуществляет рабочую поездку в Волынскую область.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, планируется, что лидер БЮТ проведет в Луцке встречу с представителями оппозиционных партий и движений Волынской области по вопросам координации оппозиционной деятельности.

Кроме того, планируется, что лидер оппозиции примет участие в митинге оппозиционных сил. Предусматривается, что Ю.ТИМОШЕНКО также выступит в прямом эфире местной телекомпании «Аверс».