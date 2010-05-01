«Левые» с оркестром идут по Крещатику

Сегодня в Киеве в 10.00 на Крещатике начался пеший ход левых сил по случаю праздника 1 Мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в демонстрации принимают участие представители КПУ, СДПУ(о), партии «Справедливость» и Союза левых сил.

Сначала руководители этих партий возложили цветы к памятнику Ленину на Бессарабской площади, а затем, выстроившись в колонну, двинулись по Крещатику к Майдану Незалежности, где, как ожидается, состоится торжественный митинг при участии лидеров левых партий.

Колонну возглавляет духовой оркестр. Далее идут лидеры политсил - Петр СИМОНЕНКО, Адам МАРТЫНЮК, Василий ВОЛГА, Юрий ЗАГОРОДНИЙ и другие.

Также в колонне собравшиеся - молодые девушки-барабанщицы, одетые в желтые юбки и голубые блузы.

По данным правоохранителей, в настоящее время в акции принимают участие до 5 тыс. человек.

В это же время от Национальной оперы по улице Б.Хмельницкого в сторону Хрещатика движется колонна в составе нескольких тысяч человек под знаменами Федерации профсоюзов Украины, которая также присоединится к представителям левых сил и будет принимать участие в митинге на Майдане Незалежности.